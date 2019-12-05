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На крыльях «Белых лебедей»: кадры командирских полетов в Энгельсе из кабины Ту-160

Наталия Майорова
08:18 05.12.2019
Полеты проходили в дневное и ночное время. В них приняли участие экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В Саратовской области на аэродроме Энгельс прошли первые командирские полеты в зимнем периоде обучения. Мероприятие прошло под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

В полетах, которые проходили в дневное и ночное время, приняли участие экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС - всего более 10 самолетов. Летчики дальней авиации отработали взлеты и посадки, полеты на малых высотах.

Особенность командирских полетов заключается в том, что в них был задействован только руководящий состав объединения, соединений, частей и подразделений, отрабатывающий методику выполнения полетных заданий для последующего обучения молодого летного состава.

По словам генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, каждый учебный период дважды в год начинается с командирских полетов.

«Руководящий состав задействован и в организации, и в проведении, и в обеспечении полетов для того, чтобы показать молодому офицерскому составу как готовить летную смену, аэродром, авиационную технику и технику обеспечения», - подчеркнул он.

Мероприятие направлено на повышение эффективности в вопросах организации проведения и безопасности полетов.

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