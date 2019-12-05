Горные стрелки ЦВО уничтожили «боевиков» в Тыве: кадры учений

Военнослужащие горного мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии ЦВО, дислоцированного в Республике Тыва, во время учений уничтожили лагерь условного противника, обнаруженный в горном ущелье.

По легенде учений, военнослужащие разведывательных подразделений обнаружили лагерь «противника». Для определения точных координат неприятеля были задействованы расчеты комплексов БЛА «Орлан - 10», которые зафиксировали его точное местоположение и передали полученные данные на командный пункт. Командованием было принято решение уничтожить «боевиков» из самоходных артиллерийских установок 2С23 «Нона-СВК».

Артиллеристы нанесли точечные удары по лагерю условных боевиков. Для их нейтрализации были задействованы разведчики, которые преодолели горную реку на бронеавтомобилях «Тигр» и открыли огонь по неприятелю из крупнокалиберного пулемета «Корд».

В учении принимало участие около 500 военнослужащих и свыше 30 единиц военной и специальной техники.