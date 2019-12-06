Истребители ВКС РФ за неделю четырежды поднимались для перехвата иностранных разведчиков
Нарушений воздушного пространства РФ за это время допущено не было.
© Фото: Министерство обороны России
Боевые истребители Воздушно-космических сил России из состава дежурных по ПВО четыре раза за неделю были подняты в воздух с целью недопущения нарушения границы страны иностранными летательными аппаратами.
Согласно опубликованной Министерством обороны РФ инфографике, воздушную разведку вдоль территории России вели 15 воздушных аппаратов.
Нарушений воздушного пространства РФ за это время допущено не было.
Также, за время выполнения боевой подготовки Вооруженных Сил России было проведено 72 летные смены на 44 аэродромах. В рамках гособоронзаказа были отремонтированы и поставлены в войска штурмовики Су-25, военно-транспортные самолеты Ан-12 и учебно-тренировочные самолеты ДА-42Т.