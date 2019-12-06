Истребители ВКС РФ за неделю четырежды поднимались для перехвата иностранных разведчиков

Боевые истребители Воздушно-космических сил России из состава дежурных по ПВО четыре раза за неделю были подняты в воздух с целью недопущения нарушения границы страны иностранными летательными аппаратами.

Согласно опубликованной Министерством обороны РФ инфографике, воздушную разведку вдоль территории России вели 15 воздушных аппаратов.

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Нарушений воздушного пространства РФ за это время допущено не было.

Также, за время выполнения боевой подготовки Вооруженных Сил России было проведено 72 летные смены на 44 аэродромах. В рамках гособоронзаказа были отремонтированы и поставлены в войска штурмовики Су-25, военно-транспортные самолеты Ан-12 и учебно-тренировочные самолеты ДА-42Т.