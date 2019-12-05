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Восхождение на Эльбрус, погружение с аквалангом: как снимался спецпроект «Взвод»

Максим Гриценко
21:30 05.12.2019
Съемочная группа «Звезды» фиксирует все, что происходит на тренировках и во время выполнения задач участниками уникального эксперимента Минобороны России по доподготовке офицерского состава. Как молодые лейтенанты справились с новой миссией - мы покажем в новом выпуске спецпроекта «Взвод» 8 декабря в 09:40.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Корреспондент телеканала «Звезда» Максим Гриценко раскрыл детали съемок спецпроекта «Взвод», где молодые офицеры, попавшие в экспериментальную программу доподготовки, выполняют сложнейшие задания по всей России.

«Наша съемочная группа на протяжении полугода практически в круглосуточном режиме присутствовала с этими ребятами - молодыми офицерами. Как они жили, как они выполняли задачи, - мы фиксировали буквально каждый шаг. Иногда даже приходилось участвовать в той подготовке, в выполнении тех задач, которые выполняли они», - пояснил Гриценко в студии «Открытого эфира».

Отбор участников экспериментальной программы по доподготовке офицерского состава проходил в пять этапов. На протяжении года съемочная группа «Звезды» фиксировала все происходящее.

«Офицеров в возрасте до 27 лет отбирали по округам. После первого этапа отбора - это здоровье, документы и так далее - осталось по 120 человек. Из этих 120 в каждом округе уже на третьем этапе осталось 12. На третьем этапе они уже выполняли какие-то учебно-боевые задачи - рейды в тылу противника, диверсии, захваты, похищения документов каких-то важных. Им предлагались определенные обстоятельства. В разных округах это проводилось немного по-разному. С каждого округа осталось по 12 человек - всего 60 офицеров. И после был четвертый этап - горный полигон Дарьял в Северной Осетии. И 60 человек уже проходили дальнейший отбор. Из них осталось 30. И вот этот «Взвод» из 30 человек выполнял учебно-боевые задачи на территории всей России - на семи полигонах», - объяснил Гриценко.

Из 30 участников спецпроекта - четыре девушки. Они не только участвуют наравне, но и по некоторым дисциплинам даже превосходят мужчин.

«Тридцать человек - 26 молодых людей и четыре девушки. Девушки участвовали наравне и по некоторым дисциплинам они даже превосходили парней - по плаванию, по стрельбе. У одной из участниц более ста прыжков с парашютом, а кто-то из парней это делал впервые. Ведь участвовали в проекте офицеры из всех видов и родов войск»,  - рассказал журналист.

Порой съемочной группе «Звезды» приходилось вместе с участниками спецпроекта «Взвод» проходить непростые испытания.

«Это и восхождение на Эльбрус, это и погружение с аквалангом. Мы и сами многому научились. Я за время съемок потерял 10 килограммов», - признался журналист.

Совсем скоро телеканал «Звезда» покажет, как участники «Взвода» выполнили очередную миссию. Новый выпуск спецпроекта смотрите 8 декабря в 09:40.

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