Огонь из пушек и пулеметов: танкисты ЮВО провели боевые стрельбы

На полигоне Гвардеец в Чечне танкисты мотострелковой дивизии Южного военного округа провели боевые стрельбы из модернизированных танков Т-72Б3. Об этом сообщает в четверг пресс-служба округа.

Ведения огня по объектам условного противника экипажи отработали в тесном взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов.

Стрельбы велись штатным снарядом из пушек танков, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета. По условиям упражнения необходимо поразить танк противника, безоткатное орудие и мишень гранатометчика. Цель находилась в постоянном движении на расстояниях от 300 до 2000 метров.

Механики-водители учились быстро и уверенно водить боевые машины по пересеченной и труднопроходимой местности, правильно преодолевать естественные препятствия, а также противотанковые рвы и заграждения.

В мероприятиях огневой подготовки приняли участие около 100 военнослужащих и задействовано более 20 единиц вооружения и военной техники.

Т-72Б3 - сравнительно простая модернизация танка Т-72Б, которая позволяет с наименьшим количеством затрат и времени довести ряд его характеристик до уровня Т-90А.

В частности, на танк устанавливаются прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2 комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу .

Кроме того, танк получил бортовые экраны корпуса с интегрированными модулями динамической защиты типа «Реликт» и решетчатых экранов проекции МТО корпуса, модули динамической защиты и решетчатые экраны башни.