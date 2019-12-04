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Под защитой гор: дивизион С-300 уничтожил «противника» в Таджикистане

Евгений Аксенов
09:52 04.12.2019
На российской военной базе в Таджикистане в новом учебном году пройдет более 100 учений. Зенитно-ракетному дивизиону предстоит познакомиться здесь с непростым местным климатом.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В Таджикистане зенитчики готовятся к отражению воздушного удара «противника». От реальной боевой работы эта учеба почти ничем не отличается, а тренировки с электронными пусками проводятся ежедневно. Совсем недавно в ходе учений «Центр-2019» дивизион отработал боевые стрельбы на оценку отлично.

Под охраной зенитно-ракетных комплексов С-300 находятся объекты 201-й российской военной базы в Республике Таджикистан. Подразделение здесь появилось тут чуть больше месяца назад: в кратчайшие сроки на территории голой каменистой долины были оборудованы хорошо укрепленные позиции.   

В пригород Душанбе также перебросили самарские боевые расчеты: из бескрайней степи они оказались в высоких горах. В связи с этим, зенитно-ракетному дивизиону пришлось в срочном порядке нарабатывать новые навыки.   

В идеальных условиях комплекс С-300 способен перехватывать воздушные цели на дальности в 200 километров, но здесь у «противника» больше шансов остаться незамеченным, в том числе и на ближних подступах к охраняемым объектам.

В ходе учений расчеты уничтожили условный вертолет противника.

«Цель маловысотная, летит низко. Когда выходит из-за гор, сразу ее обнаружить не получается. Позже замечаем цель, и времени на принятие решения соответственно меньше», - объяснил командир дивизиона ЗРК С-300 Евгений Смирнов.

На российской военной базе в Таджикистане в новом учебном году пройдет более 100 учений.  Большая часть - это ротные тактические, однако будет и несколько международных маневров.

«Особенностью подготовки подразделений 201-й военной базы является то, что она проводится в тесном взаимодействии с подразделениями ВС Республики Таджикистан как по времени, так и по месту», - отметил заместитель командующего войсками ЦВО Евгений Поплавский.

Работа в условиях горной местности не является единственной сложностью, поскольку зенитно-ракетному дивизиону предстоит познакомиться с непростым местным климатом. Летом температура в каменистой долине нередко поднимется до +50 градусов.

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