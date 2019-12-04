Бронетанковая юность: кадры учений новобранцев на Т-90А в Волгоградской области

Новобранцы танкового подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа осеннего призыва 2019 года осваивают танки Т-90А на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Все полевые занятия построены на состязательной основе. Их цель - получение и закрепление профессиональных навыков экипажей, отработка новых способов ведения боя, осуществление маневра подразделениями и огнем и поражение различных целей.

В ходе занятий по огневой подготовке военнослужащие выполняют упражнения контрольных стрельб из танков штатным снарядом. Танкисты поражают появляющиеся и движущиеся наземные и низколетящие воздушные цели на удалении до 2 тысяч метров.

На каждый экипаж танка отведено не менее 130 часов на вождение боевых машин и более 110 часов на огневую подготовку.

В занятиях участвуют более 300 человек личного состава, задействовано около 70 единиц гусеничной и колесной техники.