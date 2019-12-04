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Командованию военно-транспортной авиации вручили знамя объединения

Ивана Живкович
03:21 04.12.2019
Командующий ВТА Владимир Бенедиктов назвал произошедшее важным событием для всего личного состава.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Торжественная церемония вручения знамени объединения командующему военно-транспортной авиацией генерал-лейтенанту Владимиру Бенедиктову состоялась во вторник, 3 декабря, в Центральном Доме Российской Армии.

Воинскую реликвию Бенедиктову передал заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев.

Кроме того, он поздравил личный состав объединения, который внес огромный вклад в обеспечение безопасности страны, со знаменательным событием. Генерал-майор подчеркнул, что ВТА – это слаженный коллектив, который способен на высоком уровне выполнять все поставленные перед ним задачи.

«Уверен, что личный состав и впредь будет выполнять с чувством высокой надежности выполнять свой воинский долг, сохранять и приумножать славные традиции старших поколений защитников Отечества», - добавил Александр Максимцев.

В свою очередь генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов назвал вручение знамени объединения важным событием и отметил, что ключевым приоритетом ВТА является развитие и совершенствование авиационного парка, повышение боевой подготовки и выучки личного состава.

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