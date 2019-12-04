ВКС РФ до конца 2019 года получат 27 новых боевых машин «Панцирь-С»

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин заявил, что ВКС до конца 2019 года получат в распоряжение 27 комплексов ПВО «Панцирь-С».

Вместе с тем, также на вооружение поступит один комплекс из состава системы С-350. Все они поступят в учебный центр Военной академии Воздушно-космической обороны.

Ранее Юдин рассказал об успехах ВКС и успешно проведенных за 2019 год учениях, а также обозначил задачи на 2020 год. По его словам, задачи подготовки космических войск в 2019 учебном году выполнены с должным качеством, а уровень боевой выучки соединений, воинских частей и подразделений космических войск обеспечивает их способность выполнять задачи с учетом новых вызовов и угроз военной безопасности государства.