Десять жертв: боевики из минометов обстреляли спортивный клуб в Алеппо

Боевики обстреляли спортивный клуб в городе Телль-Рифъат в сирийской провинции Алеппо. В результате атаки погибли десять мирных жителей, среди которых восемь детей, 13 человек получили ранения.

«Огонь велся из 120-миллиметровых минометов с юго-восточной окраины населенного пункта Джибрин», - уточнил глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрий Боренков.

Помимо этого, боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»* выпустили ракету по жилому дому в населенном пункте Вадихи к югу от города Алеппо. В результате был разрушен жилой дом. Погиб шестилетний мальчик, ранения получили его мать и двое братьев.

Усилиями Российской Федерации продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября текущего года. Подразделения военной полиции РФ проводят патрулирование по маршрутам Аджами – Каракозак и Аджами – Бозгекли в провинции Алеппо, Айн-Иса – Абу-Хашаб в провинции Ракка.

Помимо этого, российская армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршруту Квайрес – Умм-Миаль – Метрас – Айн-Иса – Мазараат – Бир-Хамид – Квайрес.

*«Хайят Тахрир аш-Шам» – террористическая организация, запрещена в РФ