В ЦДРА пройдет кадетский бал в честь Героев Отечества

В воскресенье, 8 декабря в Центральном доме Российской Армии имени М.В. Фрунзе пройдет ежегодный кадетский бал «Отчизны верные сыны». В этом году мероприятие приурочено ко Дню Героев Отечества.

Возрождать забытую традицию дореволюционной России будут учащиеся военных образовательный учреждений Минобороны России. Право принять участие в торжестве получили лучшие из лучших. На бал приглашены московские и тверские суворовцы, воспитанники кадетских корпусов и училищ Москвы, Петрозаводска, юнармейцы.

Юные балерины и курсанты исполнят полонез, кадетский вальс, падеграс, мазурку, польку и еще 11 классических танцев. Подготовкой программы занимались педагог-хореограф Сергей Сосницкий и танцмейстер Анна Николаева. Аккомпанировать танцорам будет оркестр Общевойсковой академии Вооруженных Сил РФ под управлением дирижера Сергея Колесникова.

Посетители и участники бала смогут насладиться художественными выставками. В фойе будут представлены экспозиции «Полководцы Победы» и «Поля ратной славы», выступит инструментальный ансамбль «Пробуждение чувств».

Почетными гостями торжественного мероприятия в этом году станут: Герой Российской Федерации, руководитель Регионального общественного фонда содействия социальной защите героев Российской Федерации и инвалидов «Отечество» Александр Евгеньевич Кишинский, ветеран Великой Отечественной войны и боевых действий в Республике Афганистан генерал-лейтенант Борис Васильевич Тарасов, участник Великой Отечественной войны, участник парада на Красной площади, директор легендарного Театра на Таганке заслуженный артист РСФСР, заслуженный артист Украины Николай Лукьянович Дупак, актриса Центрального академического театра Российской Армии народная артистка Российской Федерации Валентина Васильевна Асланова.

В дивертисментах свое искусство продемонстрируют народный театр танца «Щелкунчик» под руководством Дарьи Шашиной, вокальный коллектив «Созвездие Элиос» (художественный руководитель Юлия Бегишева), вокально-хореографический коллектив «Курсантское братство» Военного университета Минобороны России (художественный руководитель капитан Ярослава Кудрявцева), певцы лауреаты всероссийских и международных конкурсов Андрей Ломакин и Алексей Зубарев. Хореографические таланты покажут и сами кадеты.