Гонки по «Горизонтали»: военные связисты провели тренировки на новейшем оборудовании

Военнослужащие новосибирских подразделений войск связи провели учебно-боевые тренировки на новой технике, которая недавно поступила к ним на вооружение. В полевых условиях отработано развертывание нового комплекса радиосвязи.

Учитывая конструктивные особенности машины, времени дается немало. Бойцы должны уложиться в один час и пятнадцать минут. За это время экипаж устанавливает удерживающие опоры, полностью поднимает антенну и запускает все электротехническое оборудование.

Название новейшего комплекса - «Горизонталь». Однако, для работы тридцатиметровую антенну необходимо установить строго вертикально, ее используют для телефонной и видеосвязи. Современное цифровое оснащение позволяет передавать большие объемы информации на значительное расстояние даже во время движения.

Несколько секунд, и оператор станции связи Виталий Гребенкин устанавливает контакт с другими связистами, по ранее заданным частотам. Это еще один учебный норматив, причем оценку формирует не только скорость, но и квалификация бойца.

«Зависит уже от военнослужащих срочной службы. Период службы - если только пришли, то, соответственно, норматив больше. Ну а те, кто уже отслужили - у них другой норматив», - объясняет оператор станции связи Виталий Гребенкин.

Главная особенность этих тренировок - смешанный состав участников. Срочники и контрактники работают бок о бок. Только в первом занятии приняли участие более сотни военнослужащих на нескольких разновидностях техники. Все учебные задачи удалось выполнить.

«Я оцениваю, что техника развернута на отлично. В дальнейшем они будут улучшать свои нормативы, и думаю, будут даже перекрывать их», - уверен врио командира бригады Юрий Митякин.

Регулярные тренировки здесь будут проводить следующие шесть месяцев. Впереди первый экзамен - январская проверка боеготовности. Продолжат и подготовку экипажей к конкурсу «Уверенный прием», соревнования среди связистов пройдут в следующем году.