Группа антитеррора ликвидировала «боевиков»: кадры учений ВВО

Более трех тысяч военнослужащих Восточного военного округа приняли участие в масштабных антитеррористических учениях.

Комплексные тренировки проходили в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях.

Сценарий учений следующий: военнослужащих подразделений антитеррора подняли по сигналу тревоги после того как боевики атаковали КПП.

Бандиты попытались проникнуть на территорию воинской части, однако военнослужащие не позволили им этого сделать. В ходе скоротечного боя военные уничтожили условных террористов. Подразделения отработали также эвакуацию раненых и разминирование.

В мероприятиях были задействованы более 300 единиц боевой и специальной техники.