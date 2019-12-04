Группа антитеррора ликвидировала «боевиков»: кадры учений ВВО
Условные террористы попытались захватить военные объекты, но бойцы отбили атаку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Более трех тысяч военнослужащих Восточного военного округа приняли участие в масштабных антитеррористических учениях.
Комплексные тренировки проходили в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях.
Сценарий учений следующий: военнослужащих подразделений антитеррора подняли по сигналу тревоги после того как боевики атаковали КПП.
Бандиты попытались проникнуть на территорию воинской части, однако военнослужащие не позволили им этого сделать. В ходе скоротечного боя военные уничтожили условных террористов. Подразделения отработали также эвакуацию раненых и разминирование.
В мероприятиях были задействованы более 300 единиц боевой и специальной техники.