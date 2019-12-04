Итоги-2019: в ВКС РФ подвели результаты работы и обозначили задачи на следующий год

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами, генерал-лейтенант Андрей Юдин рассказал об успехах ВКС, достигнутых за 2019 год, и о том, какие задачи ждут их в следующем году.

Особое внимание уделялось повышению уровня навыков командования и оперативного состава по планированию и применению сил при отражении МРАУ противника и внедрению в подготовку ОВУ положений новых уставных документов и руководству ими.

Одним из главных мероприятий в ходе выполнения данной задачи стало стратегическое командно-штабное учение «Центр - 2019». Во время его проведения, экипажи Су-34 и Су-30СМ показали высокий класс подготовки и поразили более 30 наземных целей на полигонах Шыгыс и Сарышаган в Казахстане. Расчеты ЗРПК «Панцирь-С» также с успехом справились с задачами по прикрытию точечных объектов от ударов с воздуха. На учении «Центр - 2019» впервые было произведено десантирование из 71 самолета Ил-76, вылетевших с четырех аэродромов: в общей сложности, десантировалось 216 единиц техники и 2805 десантников.

Все запланированные мероприятия боевой подготовки ВКС в 2019 учебном году проведены. Завершающим мероприятием стало учение «Гром-2019», в ходе которого были решены задачи по отражению массированных ракетно-авиационных ударов и нанесению ударов нестратегическим ядерным оружием, применению высокоточного оружия большой дальности.

Задачи подготовки космических войск в 2019 учебном году выполнены с должным качеством. Уровень боевой выучки соединений, воинских частей и подразделений космических войск обеспечивает их способность выполнять задачи с учетом новых вызовов и угроз военной безопасности государства.

Как сообщил Юдин, в числе главных задач боевой подготовки ВКС на 2020 учебный год присутствуют: подготовка к учению «Кавказ-2020», организация межвидовой подготовки военного управления, соединений и воинских частей ВКС РФ с соединениями и воинскими частями других видов и родов войск ВС РФ, проведение конкурсов по воздушной выучке среди экипажей ВКС, проведение тактических учений с боевой стрельбой с дивизиями ПВО и обеспечение гарантированной защиты границ Российской Федерации в воздушном пространстве.