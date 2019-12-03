Путин рассказал об оснащении ВМФ современным вооружением

Оснащенность Военно-Морского Флота РФ современными образцами вооружения и военной техники составляет 68%. Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин в Сочи.

«Доля современного вооружения ВМФ составляет 68%», - заявил глава государства на очередном совещании по оборонной тематике в Сочи.

Он добавил, что Россия и дальше будет развивать ВМФ, делать его «современным, океанским, высокоэффективным».

Сегодня президент проводит совещание с военными, посвященное выполнению ГОЗ и развитию ВМФ. Прорабатываются вопросы развития инфраструктуры для снабжения и поддержания в исправном состоянии вновь поступающих кораблей и судов.

Накануне в Сочи Путин открыл цикл совещаний, посвященных военной тематике. Ключевая тема обсуждений - развитие Военно-морского флота РФ.