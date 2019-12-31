Предновогоднее дежурство: ПВО России в Сирии отразила отразила атаку «противника»
Подразделения ПВО, несущие дежурство на С-400 и «Панцирь-С1», провели тренировку по отражению «нападения» от различных летательных аппаратов.
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Военнослужащие на российской авиабазе Хмеймим в Сирии находятся на постоянном боевом дежурстве, несмотря на предстоящие новогодние праздники. Бойцы выполняют свои обязанности в полном объеме.
Подразделения ПВО, несущие дежурство на С-400 и «Панцирь-С1», провели тренировку по отражению «нападения» от различных летательных аппаратов, включая БЛА. Все «атаки» были успешно отражены.
Кроме того, для военнослужащих прошел предновогодний праздничный концерт. Организаторами праздника стали сами сотрудники базы: на территории была наряжена шестиметровая елка, а военные выступили в роли сказочных персонажей, включая Деда Мороза и Снегурочку.