Предновогоднее дежурство: ПВО России в Сирии отразила отразила атаку «противника»

Военнослужащие на российской авиабазе Хмеймим в Сирии находятся на постоянном боевом дежурстве, несмотря на предстоящие новогодние праздники. Бойцы выполняют свои обязанности в полном объеме.

Подразделения ПВО, несущие дежурство на С-400 и «Панцирь-С1», провели тренировку по отражению «нападения» от различных летательных аппаратов, включая БЛА. Все «атаки» были успешно отражены.

Кроме того, для военнослужащих прошел предновогодний праздничный концерт. Организаторами праздника стали сами сотрудники базы: на территории была наряжена шестиметровая елка, а военные выступили в роли сказочных персонажей, включая Деда Мороза и Снегурочку.