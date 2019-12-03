Зачистка здания: кадры тренировки горной дивизии ВДВ

Под Новороссийском бойцы 7-й Гвардейской десантно-штурмовой дивизии отработали тактическое взаимодействие. По легенде учений, противник укрылся в здании и занял оборону. Военнослужащие взяли объект штурмом.

Они ликвидировали охрану, проникли в здание и уничтожили условных боевиков. Учения проходили на территории 7-й Гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии.

Седьмая Гвардейская десантно-штурмовая дивизия - единственная в стране имеет приставку горная. Альпинистской подготовке здесь уделяют особое значение. Военнослужащие оттачивают мастерство не только на полигоне, но и на тренажерах, с помощью которых можно сымитировать самые разные условия - зиму, дождь, пустыню и туман.

Соединение оснащено самыми современными образцами вооружения, военной техники, средствами десантирования и связи. На территории дивизии открыт новый тренировочный комплекс. В него входят залы для занятий боксом и борьбой, тренажерные помещения и бассейн «Атлант», где десантники могут отрабатывать преодоление водных преград со стрелковым оружием.