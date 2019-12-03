Расчеты С-300ПС отработали перехват целей в горах Таджикистана

Телеканал «Звезда» публикует кадры учений расчетов зенитных ракетных систем С-300 на российской военной базе в Таджикистане.

«Маловысотная цель летит низко и выходит из-за гор. Сразу ее обнаружить не получается. Позже замечаем цель и времени на принятие решения соответственно меньше», - рассказал командир дивизиона С-300ПС.

PЗC С-300 способна поражать баллистические и аэродинамические цели. Имеется возможность нанесения ударов по наземным целям с заранее известными координатами. Стала первой многоканальной зенитной ракетной системой, способной сопровождать каждым комплексом до 6 целей и наводить по ним до 12 ракет.

Она способна обнаружить цели на удалении свыше 300 км. Время развертывания с марша – около 5 мин. В настоящее время ЗРС С-300 находится на вооружении России, Белоруссии и других стран СНГ.

В сентябре текущего года министром обороны РФ Сергеем Шойгу было объявлено, что Россия начинает поставки в Сирию систем С-300, что стало ответной мерой России на действия Израиля, из-за которых в Сирии был сбит самолет Ил-20.

Подробнее о комплексе С-300 и его модификациях читайте в материале Александра Пешкова на сайте «Звезды».