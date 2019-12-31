В Самаре прошел новогодний концерт для детей военнослужащих

«Детям был показан музыкальный спектакль детского театра мюзикла "Страна мечты" под названием "почта от Деда Мороза". Они также приняли участие в конкурсах, играх и танцах у новогодней елки вместе со сказочными персонажами и получили подарки от Деда Мороза», - говорится в сообщении.

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