В Самаре прошел новогодний концерт для детей военнослужащих
В мероприятии приняли участие около тысячи детей и их родителей.
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В Доме офицеров Самарского гарнизона состоялся новогодний концерт для детей военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
«Детям был показан музыкальный спектакль детского театра мюзикла "Страна мечты" под названием "почта от Деда Мороза". Они также приняли участие в конкурсах, играх и танцах у новогодней елки вместе со сказочными персонажами и получили подарки от Деда Мороза», - говорится в сообщении.
Всего в новогодних представлениях приняли участие около одной тысячи детей и их родителей.