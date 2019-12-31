Главная икона ВМФ посетит гарнизоны Северного флота

Главная икона Военно-морского флота России - образ святого апостола Андрея Первозванного - будет выставлена в восьми основных гарнизонах Северного флота. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

«Икона была доставлена в Североморск военно-транспортной авиацией от военных моряков Каспийской флотилии. Реликвия была доставлена в домовой храм штаба Северного флота, затем после крестного хода по военному городку соединений надводных кораблей она была принесена в Свято-Андреевский Морской Кафедральный собор, где находилась по 30 декабря», - говорится в сообщении.

В Новый год и Рождество Христово икона будет находиться в центральном мурманском Храме Спас-на-Водах. С 9 по 11 января ей смогут поклониться верующие военнослужащие Полярнинского гарнизона. С 12 по 14 января образ святого покровителя флота будет храниться в главной базе подводных сил - Гаджиево, 15 января его встретят подводники Видяева, а 17-го - Заозерска.

Реликвия будет помещена в Свято-Троицкий Трифонов Печенгский монастырь в поселке Луоастари с 19 по 20 января. Там к образу смогут прикоснуться морские пехотинцы и мотострелки Северного флота.

Двадцать первого января планируется перемещение Главной иконы ВМФ в Архангельскую область. С 22 по 26 января образ Андрея Первозванного увидят военнослужащие Беломорской базы, частей ПВО и жители Северодвинска, а с 27 по 31 января он будет выставлен в Архангельском соборе. Первого февраля икона будет отправлена на Тихоокеанский флот.

Главная икона ВМФ России - образ святого покровителя Флота Российского Андрея Первозванного - была освящена в Кронштадтском Морском Никольском Ставропигиальном соборе в преддверии Дня Военно-морского флота Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом в присутствии Главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

До того, как прибыть на Северный флот икона побывала в главных базах и отдельных гарнизонах Балтийского и Черноморского флота, а также на борту российских кораблей в Средиземном море и в пункте материально-технического обеспечения группировки ВМФ в сирийском порту Тартус.

После Крестного хода по всем флотам образ святого апостола Андрея Первозванного займет свое место в строящемся главном храме Вооруженных Сил РФ, каждый придел которого посвящен покровителю одного из родов войск и видов Вооруженных Сил России.