Служащие самого восточного маяка России первыми в ВМФ РФ встретили Новый год

Тихоокеанцы, проходящие службу на самом восточном маяке России «Русская кошка», самыми первыми встретили Новый 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. В команду, которая служит на «Русской кошке», входят три человека. Они обеспечивают бесперебойную работу маяка и судоходство в Беринговом море, говорится в сообщении.

«В новогоднюю ночь 31 декабря маленький, но дружный коллектив маяка вспомнил о тех, кто был у истоков создания маяка, кто своей нелегкой службой внес вклад в его более чем полувековую летопись. Сегодня маячники Тихоокеанского флота продолжают славные традиции своих предшественников, выполняя повседневную работу по обеспечению жизнедеятельности всех систем, от которых зависит безопасность судовой обстановки в зоне ответственности маяка в Беринговом море», - сказано в релизе.

Маяк гидрографической службы ВМФ России «Русская Кошка» маяк расположен в акватории Берингова моря, в Анадырском лимане, на косе с одноименным названием. В период навигации - с июня по декабрь - военнослужащие несут ежемесячную вахту на маяке, с января до окончания зимнего периода проводится профилактическое обслуживание маяка.