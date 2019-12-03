Экипаж корабля «Ингушетия» выполнил артиллерийские стрельбы в Черном море

Экипаж новейшего малого ракетного корабля (МРК) «Ингушетия» проекта 21631 (шифр «Буян-М») выполнил стрельбу из артиллерийских установок. Об этом сообщил начальник отдела информационого обеспечения Черноморского флота (ЧФ) капитан 2 ранге Алексей Рулев.

«На выходе в море экипаж корабля совместно со сдаточной командой завода изготовителя выполнил стрельбу из артиллерийских установок в штатном режиме, а также на максимальных углах поворота и подъема по имитаторам морской, береговой и воздушной целям», - пояснил Рулев.

Стрельбы и проверка артиллерийских комплексов проводились в рамках госиспытаний, которые МРК необходимо пройти перед его включением в боевой состав ЧФ.

Он отметил, что экипаж «Ингушетии» настроил оборудование корабля, а истребитель Су-30СМ помог проверить работу системы противовоздушной обороны.

МРК «Ингушетия» - восьмой корабль модернизированной серии «Буян-М», построенной для Черноморского флота на Зеленодольском заводе имени Горького.

Малые ракетные корабли проекта 21631 (шифр «Буян-М») - российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения, ближней морской зоны. Официальное назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства. Однако практическое боевое применение кораблей проекта из акваторий Каспийского и Средиземного морей по целям в Сирии показало их более широкие боевые возможности.