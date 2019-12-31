Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих с наступающим Новым годом.

«Дорогие друзья, совсем немного остается до Нового 2020 года. Вместе с этим добрым праздником в наши сердца приходят надежды на исполнение заветных желаний, на то, что наши общие ценности, верность Отечеству и любовь к близким будут неизменны, а Родина еще крепче», - сказал глава оборонного ведомства.

Шойгу отметил, что на сегодняшний день много сделано для развития Вооруженных сил РФ и престижа военной службы. Министр констатировал, что сейчас армия России - это гордость страны, надежный оплот ее суверенитета.

По словам министра, в развитие Вооруженных сил РФ вносит вклад каждый, кто добросовестно выполняет свой долг, отдает свои силы повышению обороноспособности страны.

Сергей Шойгу напомнил, что предстоящий год - это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы гордимся подвигом наших отцов и дедов, победивших фашизм и не позволим переписать героическую историю народа-освободителя», - подчеркнул он.

Глава ведомства также выразил слова благодарности военным, несущим боевую службу в новогоднюю ночь, и их семьям за любовь и терпение.