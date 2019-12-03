Сложные элементы боя в полевых условиях: кадры учений спецназа ЦВО

Спецназ в Самарской области провел тренировки по совершению налетов на колонну автомобилей условного противника и отработал задачи наступления в двойках и четверках.

Это первые маневры подразделений специального назначения Центрального военного округа в текущем учебном году. Вместе с опытными бойцами на полигоны вышли и новобранцы. Военнослужащие отработали сложные элементы боя в полевых условиях.

Все задачи выполнялись с новейшими автоматами Калашникова АК-12, которые в начале ноября поступили на вооружение бригады на смену легендарным Ак-74.

АК-12 - автомат производства концерна «Калашников». В конце 2018 года оружие было принято на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ. Тогда же первая партия автоматов поступила в войска.

Для автомата разработан новый магазин, который можно использовать как упор для стрельбы. Также появились окна идентификации. АК-12 обладает повышенной эргономикой по сравнению с предыдущими моделями - АК-74М и АКМ. Кроме того, автомат входит в состав экипировки «Ратник».