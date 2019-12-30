Минобороны России получит модернизированные Су-34М

«Мы будем поставлять эти самолеты уже в облике Су-34М. По оценкам, возможности модернизированного бомбардировщика вдвое превосходят существующий вариант. Самолет очень перспективный, и я уверен, что он еще долгие годы будет модернизироваться и производиться», - заявил Слюсарь.

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