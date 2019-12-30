Минобороны России получит модернизированные Су-34М
Министерство обороны Российской Федерации получит модернизированные фронтовые бомбардировщики Су-34М. Об этом заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. В интервью РИА Новости он поделился некоторыми подробностями нового контракта с оборонным ведомством.
«Мы будем поставлять эти самолеты уже в облике Су-34М. По оценкам, возможности модернизированного бомбардировщика вдвое превосходят существующий вариант. Самолет очень перспективный, и я уверен, что он еще долгие годы будет модернизироваться и производиться», - заявил Слюсарь.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для уничтожения наземных, воздушных и надводных целей, инфраструктурных объектов, которые прикрыты силами ПВО. Самолет эффективен в любую погоду и время суток.