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В сирийской армии оценили обстановку на трассе между Хасеке и Алеппо

Роман Захаров
06:20 30.12.2019
По словам полковника Хасана Али Ибрагима, после того как магистраль взяли под охрану сирийские солдаты с помощью российских военных, число нарушений на ней существенно уменьшилось.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Полковник вооруженных сил Сирии Хасан Али Ибрагим заявил, что на трассе М-4, которая соединяет провинции Хасеке и Алеппо, существенно улучшилась обстановка.

«С момента создания этих пунктов ранее было зафиксировано несколько случаев нарушений. Как правило, это установка самодельных взрывных устройств на трассе. Кроме того, были зафиксированы случаи обстрела наших пунктов со стороны террористов. После того как магистраль взяли под охрану сирийские солдаты с помощью российских военных, число нарушений на ней существенно уменьшилось. Хотелось бы выразить благодарность России за оказанную помощь», - сказал Хасан Али Ибрагим журналистам.

Трассу М-4 открыли 11 декабря 2019 года, когда военнослужащие РФ и Турции совершили совместную поездку по ней в целях закрепления договоренностей, которые были достигнуты в рамках меморандума о взаимопонимании. По всей протяженности магистрали установлены по 20 опорных пунктов со стороны сирийских и турецких вооруженных сил. Российские военные каждый день патрулируют трассу.  

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