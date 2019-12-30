Военные ЦВО поздравили воспитанников дома-интерната в Екатеринбурге с Новым Годом
В мероприятии принял участие командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Военные ЦВО провели благотворительную акцию в детском доме-интернате в Екатеринбурге. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой они вручили каждому воспитаннику сладкие наборы.
В мероприятии принял участие командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин. Вместе с ним поздравить детей с праздником приехали артисты ансамбля дома офицеров ЦВО, которые подготовили концертную программу.
Обращаясь к детям, командующий пожелал им исполнения самых сокровенных желаний в новом 2020 году.
«Вам всего доброго, всего самого светлого, а мы - взрослые, будем вам помогать», - сказал Лапин в поздравлении.