Окружить и уничтожить: бойцы спецназа ЮВО вступили в бой с «диверсантами»

Ростовские спецназовцы отразили атаку «бандитов» на учениях в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

По замыслу маневров, противник пытался захватить контрольно-пропускной пункт военного городка, проникнуть на территорию воинской части и завладеть оружием. Военнослужащие были подняты по тревоге, вступили в бой с диверсантами и ликвидировали их.

«В результате предпринятых действий силами наряда во взаимодействии с группами специального назначения окружили район операции и уничтожили диверсантов. Также отрабатывались действия личного состава по эвакуации условно раненого военнослужащего и оказанию ему первой медицинской помощи», - говорится в сообщении.

Учения проводились в условиях, максимально приближенных к боевым. Военнослужащие использовали холостые боеприпасы, дымовые шашки и взрывпакеты.

«Целью специального учения ставилась выработка у военнослужащих навыков в выборе огневых позиций, а также слаженности действий личного состава при обезвреживании ДРГ», - отмечается в релизе.

Всего в мероприятии приняли участие около ста военнослужащих, было задействовано более десяти единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун».