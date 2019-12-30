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Более 150 школьников пригласили на «Юнармейскую елку» в Амурской области

Андрей Аркадьев
12:25 30.12.2019
Каждый из участников праздника получил от Деда Мороза сладкий подарок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Доме офицеров Белогорского гарнизона впервые состоялось новогоднее представление для юнармейцев. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа. На праздник были приглашены более 150 представителей молодежного патриотического движения с Амурской области.

«В ходе мероприятия проведено торжественное принятие в ряды "Юнармии" юных патриотов. Семь новобранцев торжественно произнесли клятву быть верным заветам юнармейского братства», - говорится в сообщении.

Для проведения праздника в Доме офицеров установили новогоднюю елку, декорации, музыкальное и световое и оборудование. Организована концертная программа с театрализованным представлением, интерактивными мероприятиями, квестами.

Команды участников состязались по таким дисциплинам, как строевая подготовка, сборка-разборка автомата Калашникова, надевание противогаза. Ребята отвечали на вопросы армейской викторины, соревнуясь в смекалке и эрудированности.

«После состязаний юные патриоты покружились вокруг елки в новогоднем хороводе и спели песни», - отмечается в релизе.

Первое место в новогоднем турнире завоевала команда города Свободный. Каждому участнику команды победителей вручили комплект зимней и летней юнармейской одежды и рюкзак с юнармейской символикой. Второе место получила школа Шимановска, награда за серебро - комплект летней юнармейской одежды и рюкзак. За третье место комплектом летней одежды наградили ребят Новобурейской школы. Также каждому участнику Деда Мороза дед мороз вручил набор конфет.

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