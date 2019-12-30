Горные маневры: более 150 военнослужащих поднялись на Эльбрус
В сборах участвовали военнослужащие из всех военных округов страны, а также курсанты Военного института физической культуры.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Кабардино-Балкарии полторы сотни военнослужащих, прибывших со всей России, совершили восхождение на Эльбрус. При этом 700 метров они преодолели по вертикали и поднялись на высоту более 5,5 тысяч метров над уровнем моря.
Восхождение на самую высокую вершину Европы офицеры совершили в рамках специальных сборов, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Сборы по горнолыжной специальной подготовке проходили в спортивном центре «Терскол».
Инструкторы по физподготовке отработали приемы перемещения по снегу и льду с использованием специнвентаря, а также различные способы подъема и скоростного спуска по заснеженным склонам.