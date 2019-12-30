Военнослужащие Северного флота отразили атаку «террористов» на военный объект

В Североморске военнослужащие Северного флота провели учения по отражению атаки на военный объект. По легенде маневров, боевики попытались проникнуть на территорию базы через контрольно-пропускной пункт. Их обнаружила дежурная смена охраны и подала сигнал тревоги.

За считанные секунды, подразделения заняли оборонительные позиции и, в ходе короткого боя, уничтожили террористов.

Участники отработали различные варианты обороны важного режимного объекта при нападении диверсантов. Такие тренировки на Северном флоте проходят регулярно. В них также принимают участие другие силовые ведомства.