Полеты в полярной ночи: пилоты Северного флота провели учения на Кольском полуострове
Учебные полеты прошли в условиях полярной ночи, что потребовало от экипажей предельной концентрации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На Кольском полуострове прошли тренировки пилотов МиГ-29. Летчики отработали элементы сложного пилотажа на разных высотах, приемы маневренного воздушного боя, атаки и ухода от противника.
Летчики истребительного авиаполка Северного флота взмывали в небо со стартовых позиций с минимальным интервалом.
В регионе сейчас полярная ночь, поэтому от пилотов требуется предельная концентрация. Во время полета им также необходимо нанести удары по надводным и береговым целям. Посадка на аэродром проходит только по приборам.