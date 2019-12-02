Прыжок с Ил-76 и захват аэродрома: новая миссия «Взвода»

Скоро «Звезда» в рамках спецпроекта «Взвод» покажет новые испытания для участников эксперимента Минобороны по доподготовке офицерского состава.

Участники проекта уже успели подняться на Эльбрус, погрузиться в глубины Черного моря, десантироваться с вертолетов и провести штурм подземных укреплений. Теперь им этот предстоит испытание небом: прыжок с парашютом с транспортного Ил-76.

Согласно новому сценарию учений, «Взвод» должен десантироваться в 30 км от базы противника, взять штурмом понтонную переправу через реку, а после - захватить вражеский аэродром для обеспечения высадки основных сил.

На этот раз на выполнение миссии у участников проекта есть 36 часов.