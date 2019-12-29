Иран предостерег от попыток слежки за совместными учениями с Россией

Отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня» и морского буксира «Виктор Конецкий» прибыл в Иран для участия в российско-иранско-китайских маневрах, сообщили в Минобороны России.

«Пояс морской безопасности», по словам замкомандующего армии Ирана контр-адмирала Хабиболла Сайяри, станут не последними совместными учениями трех стран.

«Мы найдем способ проводить маневры и в дальнейшем», - говорится в заявлении Сайяри, опубликованном на сайте иранских Вооруженных сил.

Военачальник также предупредил другие страны об опасности вмешательства в российско-иранско-китайские учения. Он подчеркнул, что сюда или летательные аппараты в районе маневров «будут сбиты».

В ходе морских маневров военные моряки отработают эпизоды по досмотру и освобождению захваченного «пиратами» судна, совместного маневрирования, оказания помощи судну, терпящему бедствие, а также проведут тренировки по антитеррористической защите кораблей и судов на незащищенном рейде.