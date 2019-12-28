Из пулеметов и гранатометов: на Северном флоте начались сборы мотострелков

В соединениях сухопутных и береговых войск Северного флота начались учебно-полевые сборы. В них принимают участие больше 500 военнослужащих трех бригад и батальона управления. Военные проходят тактическую, специальную и техническую подготовку перед контрольными занятиями.

По команде «К бою!» Владислав Лазукин занимает позицию для стрельбы, и, восстановив дыхание, открывает огонь по цели, поражая пулеметный расчет с двух выстрелов. После чего уже ведет оборону, отражает наступление превосходящих сил противника. Один из самых молодых лейтенантов, командир технического взвода инженерно-саперного батальона отдельной мотострелковой бригады Северного флота, он считает, что главное в боевой подготовке - систематика.

«Я случайно пошел в Вооруженные силы. Когда я учился в школе, мне предложили - хочешь ли ты поступить в Суворовское училище? Это был первый год, экспериментальный. Я сказал - почему бы и нет. И вот у меня уже 12-й год пошел «почему бы и нет», понимаете», - улыбается Владислав.

Учебный бой ведут и гранатометчики. Действуют в составе пары - стрелок и помощник-заряжающий. Одна двойка за другой наводят прицел на танк противника, который имитирует большой черный квадрат.

«Есть много людей, которые впервые видят гранатомет. Наша задача их научить. Сначала теоретически, потом практически, чтобы они уже стреляли», - рассказал командир сводной роты гранатометчиков отдельной мотострелковой бригады Северного флота Вадим Стадиченко.

Полевые сборы проходят дважды в год - всегда в начале периода обучения - для полутысячи военнослужащих разных специальностей. Так проходит слаживание отделений, потом взводов перед масштабными тактическими учениями.

«После пулеметчиков и гранатометчиков, наводчики Северного флота выходят на позицию. Они тоже в обязательном порядке принимают участие в полевых сборах. Для совершенствования боевого мастерства и отработки навыков ведения стрельбы», - передает с места событий корреспондент «Звезды» Елена Сивонен.

В идеале скоротечный бой должен вестись в движении, чтобы не тормозить наступление. К этому придут - через пару недель - на контрольных занятиях по стрельбе и управлению огнем.