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Минобороны РФ досрочно погасит семьям погибших военных ипотеку

Василиса Морозова
22:44 28.12.2019
Владимир Путин подписал закон, который предусматривает досрочное погашение ипотеки в связи с гибелью или смертью военнослужащего.
Минобороны РФ досрочно погасит семьям погибших военных ипотеку
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий досрочное полное погашение Минобороны долгов по ипотечному кредиту погибшим военнослужащим.

Соответствующие документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает полное погашение уполномоченным органом задолженности по ипотеке погибшего военнослужащего единым платежом за счет единовременного начисления на именной накопительный счет участника в размере его задолженности, не дожидаясь вступления в наследство членов семьи погибшего и переоформления на них договора займа. Обременение с недвижимости будет снято после поступления на счет остатка средств.

Нормы также распространяются не только супругу или детей военнослужащего, но и на родителей, если он не успел обзавестись семьей.

В пояснительной записке сказано, что такой подход повысит эффективность использования бюджетных средств и позволит оперативно решать вопросы с обеспечением жильем членов семьи погибших военнослужащих без привязки с мероприятиями по оформлению прав наследства и переоформления кредитов. Родные погибшего смогут распоряжаться жильем сразу после вступления в права наследования.

При наступлении страхового случая военнослужащим выплатят все компенсации, даже при отсутствии страхового договора.

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