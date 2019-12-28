Состав ВМФ России пополнился двумя новыми кораблями

В состав ВМФ России вошли два новых корабля. Один из них - малый ракетный корабль «Ингушетия». Андреевский флаг над ним торжественно подняли сегодня в Севастополе. В церемонии участвовал замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.

МРК «Ингушетия» проекта «Буян-М» оснащен современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. На его борту - высокоточный универсальный ракетный комплекс «Калибр», предназначенный для поражения морских и береговых целей.

А в Балтийске главное корабельное знамя российского флота поднялось над кораблем противоминной обороны «Владимир Емельянов».

Корабли этого проекта способны обезвредить даже так называемые умные мины, которые тральщик может обнаружить как в воде, так и в морском грунте.