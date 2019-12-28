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Минобороны планирует увеличить скорость гиперзвуковых ракет

Валентина Пескова
16:48 28.12.2019
По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, работы по созданию гиперзвукового вооружения проводятся «широким фронтом».
Минобороны планирует увеличить скорость гиперзвуковых ракет
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Специалисты в области российского гиперзвукового вооружения продолжают отрабатывать технологии по увеличению скорости полета ракет до более чем 10 Махов.

Как рассказал заместитель министра обороны России Алексей Криворучко «Красной звезде», такие работы ведутся «широким фронтом» и направлены на расширение областей применения, номенклатуры вооружения и улучшение его тактико-технических характеристик.

По словам Криворучко, сейчас создаются образцы гиперзвукового вооружения, которые будут применяться как с воздушных (комплекс «Кинжал»), так и с наземных и морских («Циркон») носителей.

Несколько дней назад президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, заявил, что Россия ведет работы по созданию наземного варианта гиперзвуковой ракеты наземного и морского базирования «Циркон». Ее принципиальным отличием является значительно большая (до 8 Махов) скорость полета.

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