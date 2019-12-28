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Минобороны построило автомобильный мост жителям Курской области к Новому году

Василиса Морозова
16:35 28.12.2019
Строительство 80-метрового мостового перехода в селе Верхнее Гурово военнослужащие завершили к новогодним праздникам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В рамках тактико-специального учения подразделения отдельного мостового батальона ЗВО и механизированного батальона железнодорожных войск в селе Верхнее Гурово построили 80-метровый автомобильный мост.

Открыть мост, который возвели в период с 13 по 27 декабря, прибыл заместитель главы Минобороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился построить мостовой переход из семи комплектов моста МПБ (моста прокатных балок) общей длиной 84 метра в селе Верхнее Гурово Советского района после обращения губернатора Курской области по обеспечению транспортной доступности населенных пунктов в регионе.

«Благодаря новому мосту три населенных пункта перестанут быть, что называется, отрезанными от цивилизации. Там сегодня проживают сотни жителей, и для них он жизненно важен. Таким образом, создано транспортное сообщение между социально значимыми объектами и регионами области», - отметил Булгаков.

Грамотная разработка полевого проекта, оперативное согласование всех необходимых вопросов, ускоренная передислокация на объект выполнения задачи материалов и конструкций, своевременное развертывание работ, слаженная и совместная работа оборонного ведомства и администрации Курской области позволили завершить строительство мостового перехода к новогодним праздникам.

«Это по-настоящему новогодний подарок всем, для кого этот мост жизненно необходим!» - подчеркнул замминистра.

В пресс-службе Минобороны России отметили, что качество моста было проверено прохождением по нему тяжелой автомобильной техники.

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