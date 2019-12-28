В России началось строительство элементов бомбардировщика ПАК ДА

В России утвержден эскизный проект будущего бомбардировщика ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Как заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко, все работы укладываются в заданные сроки.

«Сейчас в ПАО "Туполев" ведется разработка рабочей конструкторской документации, а также начато создание деталей и составных частей для опытных образцов самолета», - сообщил Криворучко изданию «Красная звезда».

Первый макет новейшего бомбардировщика ПАК ДА в натуральную величину компания «Туполев» создала в марте 2017 года. Он выполнен по схеме «летающее крыло»: разновидность схемы «бесхвостка» с редуцированным фюзеляжем, роль которого играет крыло, несущее экипаж, все агрегаты и полезную нагрузку.

Согласно плану, первый опытный образец новейшего самолета поднимется в небо в 2025 году. Испытательные полеты должны были состояться с 2019 по 2020 годы, однако из-за возобновления серийного выпуска Ту-160 создание бомбардировщика перенеслось на поздние сроки.

В будущем ПАК ДА должен заменить стоящие на вооружении российских ВКС Ту-95 и частично взять на себя функции Ту-160 и Ту-22М3.