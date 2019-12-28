Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

В России началось строительство элементов бомбардировщика ПАК ДА

Валентина Пескова
14:54 28.12.2019
Первый макет новейшего бомбардировщика ПАК ДА в натуральную величину компания «Туполев» создала в марте 2017 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

В России утвержден эскизный проект будущего бомбардировщика ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Как заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко, все работы укладываются в заданные сроки.

«Сейчас в ПАО "Туполев" ведется разработка рабочей конструкторской документации, а также начато создание деталей и составных частей для опытных образцов самолета», - сообщил Криворучко изданию «Красная звезда».

Первый макет новейшего бомбардировщика ПАК ДА в натуральную величину компания «Туполев» создала в марте 2017 года. Он выполнен по схеме «летающее крыло»: разновидность схемы «бесхвостка» с редуцированным фюзеляжем, роль которого играет крыло, несущее экипаж, все агрегаты и полезную нагрузку.

Согласно плану, первый опытный образец новейшего самолета поднимется в небо в 2025 году. Испытательные полеты должны были состояться с 2019 по 2020 годы, однако из-за возобновления серийного выпуска Ту-160 создание бомбардировщика перенеслось на поздние сроки.

В будущем ПАК ДА должен заменить стоящие на вооружении российских ВКС Ту-95 и частично взять на себя функции Ту-160 и Ту-22М3.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.12.2019, 22:37
Семь новых ледоколов построят для Севморпути
Дата28.12.2019, 14:54
В России началось строительство элементов бомбардировщика ПАК ДА
Дата28.12.2019, 00:45
WADA получило уведомление от РУСАДА о несогласии с санкциями
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата27.12.2019, 22:37
Семь новых ледоколов построят для Севморпути
Дата24.12.2019, 16:05
Путин: у РФ достаточно архивов, которые не дадут исказить память о сражавшихся в Войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:31 В стране и мире
Видео
Москва готова к Новому году: несколько центральных улиц столицы стали пешеходными
15:20 В стране и мире
Видео
Обморозивший руку на Колыме испанец вновь покоряет Сибирь на велосипеде
15:05 В стране и мире
Видео
Согласованы дата и условия обмена пленными между Киевом и Донбассом
15:04 В стране и мире
Видео
Новый год, спектакль, сладости: в Алеппо российские военные поздравили детей с праздником
15:03 В стране и мире
Видео
Состояние тяжело пострадавших при крушении самолета в Казахстане стабилизировалось
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Силы ПВО обнаружили у восточных границ РФ 135 тысяч летательных аппаратов
Видео
Спасение младенца после крушения самолета в Казахстане попало на видео
Видео
«Это мегакруто»: британский журналист восхитился проездом первого поезда по Крымскому мосту
В состав ВДВ войдут 18 новых воинских частей и подразделений
Видео
Российские самолеты на Хмеймиме стали заправлять втрое быстрее
Видео
Шойгу поздравил РВСН с принятием на вооружение комплекса «Авангард»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.