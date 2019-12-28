В Минобороны назвали объем потраченных средств в рамках гособоронзаказа

Министерство обороны России в 2019 году потратило более 1,5 трлн рублей на закупку вооружений и мероприятия в рамках государственного оборонного заказа. По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, за счет этих средств удалось осуществить дальнейшее плановое развитие системы вооружения ВС.

«Чтобы обеспечить установленные темпы оснащения войск и сил современными видами вооружения и техники, более 68% средств было направлено на серийные комплектные закупки высокотехнологичных образцов», - рассказал замглавы оборонного ведомства «Красной звезде».

Он уточнил, что на конец года ожидается выполнение заданий ГОЗ по поставкам новых вооружений, военной и специальной техники на уровне 99,3%. Это самый высокий показатель за прошедшие четыре года.

Криворучко отметил, что предприятия ОПК являются потенциальными поставщиками в сфере государственного оборонного заказа, и обратил внимание на фактор запрета допуска иностранной продукции при закупках для нужд обороны страны и безопасности государства.

«Конкурентные закупки Минобороны России обеспечивают решение задач импортозамещения и поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса», - заключил он.

В 2020 году эта работа будет продолжена, чтобы сохранить конкуренцию в условиях наращивания санкционного давления, заявил Криворучко.

По его мнению, уходящий год был «очередным крупным шагом в вопросах модернизации и оснащения армии новейшими видами вооружения и техники», что позволило укрепить обороноспособность страны.