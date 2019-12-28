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РВСН до конца 2025 года получат новейший подвижный ракетный комплекс

Ирина Егорова
12:40 28.12.2019
Также будет заключен контракт на изготовление комплексов «Ярс».
РВСН до конца 2025 года получат новейший подвижный ракетный комплекс
© Фото: Минобороны РФ

Новейший подвижный комплекс командных ракет «Сирена-М» поставят в Ракетные войска стратегического назначения до 2025 года. Об этом сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

«В следующем году мы планируем заключить очередной трехлетний контракт на изготовление подвижных комплексов "Ярс" для перевооружения трех ракетных полков, а также на изготовление подвижного комплекса командных ракет "Сирена-М" с их поставкой в период до 2025 года», - передает его слова газета «Красная звезда»

Пусковые установки с ракетами подвижных грунтовых ракетных комплексов могут передвигаться по низкокатегорийным дорогам или по бездорожью. К таким относятся «Темп-2С», «Пионер», «Тополь», «Тополь-М», «Ярс».

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