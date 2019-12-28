РВСН до конца 2025 года получат новейший подвижный ракетный комплекс

«В следующем году мы планируем заключить очередной трехлетний контракт на изготовление подвижных комплексов "Ярс" для перевооружения трех ракетных полков, а также на изготовление подвижного комплекса командных ракет "Сирена-М" с их поставкой в период до 2025 года», - передает его слова газета «Красная звезда» .

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