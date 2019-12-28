Атомные подлодки Северного флота провели учения в Баренцевом море

Атомные подводные лодки стратегического назначения проекта 667БДРМ «Тула» и «Карелия» провели учения в Баренцевом море, сообщает пресс-служба Северного флота.

Военные отработали плавание в надводном положении и на различных глубинах и маневрирование, а также провели корабельные учения по экстренному погружению, приготовлению к торпедной атаке и борьбе за живучесть.

«Кроме совершенствования военно-морской выучки экипаж одного из крейсеров отработал взаимодействие с фрегатом «Адмирал флота Касатонов», который проходит испытания в Баренцевом море», - говорится в сообщении.

После выполнения всех поставленных задач атомные подводные крейсеры вернулись в пункты постоянного базирования.

Отмечается, что экипаж подводной лодки «Карелия» признан лучшим на Северном флоте после запуска баллистической ракеты «Синева» из Баренцева моря на Камчатку.