«Маршал Устинов» и корабли сопровождения вошли в Средиземное море

Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» вошел в Средиземное море. Корабль сопровождают буксир и морской танкер «Вязьма».

Экипажи пополнят запасы воды и топлива, а затем начнутся учения. Их главная цель - отработать навыки борьбы с диверсантами в случае атаки на незащищенном рейде.

Отряд кораблей вышел из Североморска 3 июля. И с момента начала дальнего похода моряки прошли уже тридцать тысяч морских миль.

«Маршал Устинов» предназначен для уничтожения надводных кораблей противника. Для этого он вооружен противокорабельным ракетным комплексом «Вулкан» с 16 сверхзвуковыми крылатыми ракетами, которые могут оснащаться ядерной боевой частью.

Для защиты от ударов с воздуха на крейсере имеются зенитные ракетные комплексы С-300Ф «Форт» и «Оса». Кроме того, в арсенале «Маршала Устинова» - артиллерийская установка, реактивный бомбомет и торпеды. Также на корабле имеется палубный вертолет Ка-27.