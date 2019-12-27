Ударная авиация: эффектные кадры учения летчиков ВВО
Экипажи во время маневров работали парами и уничтожили полевой лагерь условных террористов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Летчики Восточного военного округа уничтожили полевой лагерь условных террористов. Учения бомбардировщиков и штурмовиков прошли на полигонах в Хабаровском и Приморском краях.
Экипажи во время маневров работали парами. По сценарию учений, пилоты провели воздушную разведку, и, обнаружив хорошо укрепленные объекты боевиков, нанесли массированный удар.
Летчики применяли неуправляемые ракеты и пушки. Кроме того, они отработали уход из-под удара средств ПВО условного противника.