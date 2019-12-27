Запущенные с «Рокота» спутники внесены в каталог космических объектов Минобороны РФ

Спутники связи «Гонец-М» и юстировочный космический аппарат «Блиц-М» внесены в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства, сообщили в Минобороны РФ. 27 декабря в 02.11 по московскому времени ракета-носитель легкого класса «Рокот» произвела пуск спутников.

«Специалисты Центра Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о новых космических объектах» , - сказали в ведомстве.

Речь идет о разгонном блоке «Бриз-КМ», трех космических аппаратах «Гонец-М» и юстировочном космическом аппарате «Блиц-М».

Сотрудники Центра приступили к анализу и обработке координатной и некоординатной информации о новых космических объектах для сопровождения их наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.

Главный каталог космических объектов ЦККП – единая информационная база данных, содержащая координатную и некоординатную информацию о каждом космическом объекте (КО) искусственного происхождения на высотах от 120 км до 50 тыс. км.