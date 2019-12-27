Минобороны: «Гонцы-М» и военный спутник успешно выведены на орбиту

Разгонный блок «Бриз-КМ» вывел на расчетную орбиту спутник военного назначения и три аппарата связи «Гонец-М».

Ракета-носитель «Рокот» стартовала с космодрома Плесецк к 02.11 по московскому времени в пятницу, 27 декабря. Запуск ракеты и выведение космических аппаратов на орбиту прошли в штатном режиме, заявили в Минобороны России.

Спутники связи «Гонец-М» переданы на управление заказчику - АО «Спутниковая система "Гонец"», который будет управлять ими в процессе орбитального полета.