Минобороны: «Гонцы-М» и военный спутник успешно выведены на орбиту
Старт «Рокота» и выведение космических аппаратов на орбиту прошли в штатном режиме.
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Разгонный блок «Бриз-КМ» вывел на расчетную орбиту спутник военного назначения и три аппарата связи «Гонец-М».
Ракета-носитель «Рокот» стартовала с космодрома Плесецк к 02.11 по московскому времени в пятницу, 27 декабря. Запуск ракеты и выведение космических аппаратов на орбиту прошли в штатном режиме, заявили в Минобороны России.
Спутники связи «Гонец-М» переданы на управление заказчику - АО «Спутниковая система "Гонец"», который будет управлять ими в процессе орбитального полета.