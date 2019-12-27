В Петропавловске-Камчатском более тысячи человек посетили икону «Спас Нерукотворный»

Более 1000 человек, в том числе военнослужащих и членов их семей, гражданского персонала частей и соединений Петропавловск-Камчатского гарнизона за три дня посетили икону Главного Храма Вооруженных Сил, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту

«Икона и ковчег с мощами святых покровителей российского воинства - Андрея Первозванного, адмирала Федора Ушакова, Сергия Радонежского, Георгия Победоносца, Николая Чудотворца, апостола Петра - размещены в Кафедральном Соборе Святой Живоначальной Троицы Петропавловск-Камчатского», - отметили в пресс-службе.

Ежедневно в часы работы храма у иконы выставляется офицерский почетный караул из военнослужащих воинских частей Тихоокеанского флота.

В краевом центре святые реликвии будут выставлены в Морском Соборе с 5 по 10 января, а для военнослужащих Елизовского гарнизона - в Троицком Соборе с 10 по 14 января.

Далее икона продолжит путь по частям и соединениям Северного флота, и в канун 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне прибудет в Главный Храм Вооруженных Сил.