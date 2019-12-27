ВКС РФ три раза за неделю поднимались на перехват у границ России
Как сообщили в Минобороны, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.
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Истребители ВКС РФ три раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы иностранными летательными аппаратами, сообщили в Минобороны.
Всего за этот период воздушную разведку вдоль границ России вели 34 летательных аппарата. Нарушений воздушного пространства РФ не допущено.
Минобороны отмечает, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 176 летные смены на 57 аэродромах.