ВКС РФ три раза за неделю поднимались на перехват у границ России

Истребители ВКС РФ три раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы иностранными летательными аппаратами, сообщили в Минобороны.

Всего за этот период воздушную разведку вдоль границ России вели 34 летательных аппарата. Нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

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Минобороны отмечает, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 176 летные смены на 57 аэродромах.