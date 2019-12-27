Ракета «Рокот» стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны РФ. Таким образом, Россия осуществила последний в 2019 году космический пуск.

Пуск был осуществлен боевым расчетом Космических войск ВКС РФ в пятницу, 27 декабря, в 02.11 по московскому времени с пусковой установки 3 площадки 133, отметили в ведомстве.

Ракета выведет на орбиту три аппарата связи «Гонец-М» и военный спутник.